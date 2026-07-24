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Ναύπακτος: Ανήλικη εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο - Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Ανήλικη, 12 ετών εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο πόδι. Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Πυροσβεστική για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

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Ναύπακτος
Επιχείρηση απεγκλωβισμού ανήλικης στη Ναύπακτο | SKAI@GLOMEX
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Αναστάτωση προκλήθηκε στη Ναύπακτο, όταν ένα 12χρονο κορίτσι  εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, καθώς το κορίτσι είχε ακινητοποιηθεί και μάλιστα τραυματίστηκε ελαφρώς. Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, οι κινήσεις των αρμόδιων για τον απεγκλωβισμό, ήταν πολύ προσεκτικές γιατί μια λάθος κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο τραυματισμό στο πόδι της ανήλικης. 

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το συμβάν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

 

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