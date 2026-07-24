Ναύπακτος: Ανήλικη εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο - Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Ναύπακτο, όταν ένα 12χρονο κορίτσι εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, καθώς το κορίτσι είχε ακινητοποιηθεί και μάλιστα τραυματίστηκε ελαφρώς. Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, οι κινήσεις των αρμόδιων για τον απεγκλωβισμό, ήταν πολύ προσεκτικές γιατί μια λάθος κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο τραυματισμό στο πόδι της ανήλικης.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το συμβάν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.