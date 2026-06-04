Ναύπακτος: Τρελή πορεία ΙΧ ισοπεδώνει τα πάντα – Η στιγμή που μάνα σώζει το παιδί της στο παρά πέντε

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν το πρωί στη Ναύπακτο, όταν ένα αυτοκίνητο εκτός ελέγχου σκόρπισε τον πανικό. Το σοκαριστικό τροχαίο, που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, αν μια μητέρα δεν λειτουργούσε με αστραπιαία αντανακλαστικά.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο, ακολουθώντας τρελή πορεία, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και «καβάλησε» το πεζοδρόμιο. Η εικόνα που ακολούθησε ήταν τρομακτική: το όχημα παρέσυρε τα πάντα στο διάβασμά του, διαλύοντας τραπεζοκαθίσματα, «θερίζοντας» έξι σταθμευμένα δίκυκλα και προσκρούοντας σε δύο ακόμη αυτοκίνητα πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Η στιγμή, ωστόσο, που κόβει την ανάσα είναι η ηρωική αντίδραση μιας μητέρας. Κλάσματα του δευτερολέπτου πριν το ανεξέλεγκτο ΙΧ σαρώσει το σημείο, η γυναίκα αντιλήφθηκε τον θανάσιμο κίνδυνο και πρόλαβε να αρπάξει το παιδί της, το οποίο βρισκόταν δίπλα σε σταθμευμένο όχημα έξω από παρακείμενο κατάστημα. Με την έγκαιρη και σωτήρια κίνησή της, απέτρεψε κυριολεκτικά τα χειρότερα.

Σαν από θαύμα, και παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, καταγράφηκε μόλις ένας ελαφρύς τραυματισμός, σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα.