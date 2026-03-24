Νέα απάτη με πλαστά πτυχία από εκπαιδευτήρια: Έξι συλλήψεις σε Αττική, Χανιά και Ιωάννινα

Μετά από εισαγγελική παραγγελία οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχώρησαν σε ελέγχους σε εκπαιδευτήρια στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων και διαπίστωσαν ότι εξέδιδαν πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών για ενηλίκους, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Οι επιχειρήσεις αυτές κατέγραψαν παράνομα κέρδη συνολικού ποσού 3,2 εκατ ευρώ για την περίοδο 2024 – 2025 ενώ διαπιστώθηκαν και παρανομίες στα φορολογικά τους στοιχεία, αποκρύπτοντας συνολικά ΦΠΑ συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ.

Μετά τα ευρήματα αυτά οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των 6 διαχειριστών των εκπαιδευτηρίων αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για φοροδιαφυγή και κακουργηματική απάτη.

