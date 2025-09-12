Νέα απάτη με υπαλλήλους «μαϊμού» του ΔΕΔΔΗΕ: Τι γράφουν στα απατηλά μηνύματα

Ο ΔΕΔΔΗΕ κρούει τον κώδωνα για μία νέα απάτη που στοχεύει πελάτες του, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της εταιρείας.
Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα, μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.
Στις κλήσεις και τα μηνύματά τους ψεύδονται πως υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».
ΔΕΔΔΗΕ: Οδηγίες για να προστατευτείτε από την απάτη
Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι από μεριάς του:
- Δεν ζητά ποτέ πληροφορίες που αφορούν χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα.
- Δεν πραγματοποιεί ελέγχους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Σε περίπτωση που δεχθείτε παρόμοια κλήση:
- Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία.
- Μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση.
- Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.
