Νέα βλάβη σε αμαξοστοιχία του Οδοντωτού: Κλήθηκε η ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό 77 επιβατών

Βλάβη παρουσίασε για μία ακόμα φορά αμαξοστοιχία του Οδοντωτού που εκτελούσε το δρομολόγιο Καλάβρυτα - Διακοπτό.

Όπως αναφέρει η Hellenic Train η βλάβη σημειώθηκε στις 13:50 την Τετάρτη 11/2, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό) να ακινητοποιηθεί κοντά στα Νιάματα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με την εταιρία, η οποία αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την οργανωμένη απομάκρυνση των επιβαινόντων. Έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία, ενώ έχει κληθεί η ΕΜΑΚ να συνδράμει στη διαδικασία, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωσή της.