Νέα Φιλαδέλφεια: Διαχειριστής έριξε «άκυρο» στα κοινόχρηστα για μην χάσει αγώνα της ΑΕΚ

Απίστευτη ανακοίνωση εκτύπωσε και κόλλησε διαχειριστής σε πολυκατοικία της Νεάς Φιλαδέλφειας,στην οποία ακύρωνε την είσπραξη των κοινόχρηστων τις ημερομηνίες που παίζει η ΑΕΚ εντός έδρας.
Ενώ η ανακοίνωση αναγράφει αρχικά ότι η είσπραξη προγραμματίζεται από εδώ και πέρα για συγκεκρίμενη μέρα και ώρα, ο διαχειριστής δεν δίστασε να διευκρινίσει παρακάτω ότι θα εξαιρεθούν τρεις μέρες επειδή παίζουν οι «κιτρινόμαυροι» στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας και δεν σκοπεύει να χάσει τους αγώνες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του διαχειριστή:
«Αγαπητοί συγκάτοικοι, στο εξής η είσπρασξη των κοινόχρηστων θα πραγματοποιείται κάθε πέμπτη και ώρες 20:00 - 22:00. Εξαιρούνται οι Πέμπτες 23/10, 2/11 και 18/12 (γιατί παίζει η ΑΕΚ εντός έδρας). Από την διαχείριση.»
