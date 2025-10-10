Μενού

Νέα Φιλαδέλφεια: Διαχειριστής έριξε «άκυρο» στα κοινόχρηστα για μην χάσει αγώνα της ΑΕΚ

Η ανακοίνωση διαχειριστή που ακύρωσε την είσπραξη κοινοχρήστων για να μην χάσει αγώνα της ΑΕΚ.

Reader symbol
Newsroom
Η ανακοίνωση του διαχειριστή
Η ανακοίνωση του διαχειριστή
  • Α-
  • Α+

Απίστευτη ανακοίνωση εκτύπωσε και κόλλησε διαχειριστής σε πολυκατοικία της Νεάς Φιλαδέλφειας,στην οποία ακύρωνε την είσπραξη των κοινόχρηστων τις ημερομηνίες που παίζει η ΑΕΚ εντός έδρας.

Ενώ η ανακοίνωση αναγράφει αρχικά ότι η είσπραξη προγραμματίζεται από εδώ και πέρα για συγκεκρίμενη μέρα και ώρα, ο διαχειριστής δεν δίστασε να διευκρινίσει παρακάτω ότι θα εξαιρεθούν τρεις μέρες επειδή παίζουν οι «κιτρινόμαυροι» στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας και δεν σκοπεύει να χάσει τους αγώνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του διαχειριστή

«Αγαπητοί συγκάτοικοι, στο εξής η είσπρασξη των κοινόχρηστων θα πραγματοποιείται κάθε πέμπτη και ώρες 20:00 - 22:00. Εξαιρούνται οι Πέμπτες 23/10, 2/11 και 18/12 (γιατί παίζει η ΑΕΚ εντός έδρας). Από την διαχείριση.»

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ