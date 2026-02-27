Νέα καταγγελία για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: «Δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω»

Νέα καταγγελία έρχεται στο φως για την παιδίατρο από το νοσοκομείο Ζακύνθου, η οποία έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά της, αφότου δεν εμφανίστηκε ποτέ για να εξετάσει το βρέφος που είχε μηνιγγίτιδα, αλλά έκανε διαγνώσεις από το τηλέφωνο.

Μητέρα, που είχε πάει το παιδί της στο νοσοκομείο το 2022, καταγγέλλει πως η ίδια παιδίατρος ήταν άφαντη και στη δική τους περίπτωση και, μάλιστα, είχε θιχτεί όταν ρωτήθηκε γιατί πήγε να εξετάσει το παιδί με μία ημέρα καθυστέρηση.

Η μητέρα, που μίλησε στο Star, κατήγγειλε πως όταν ρώτησαν την παιδίατρο πού ήταν εκείνη απάντησε: «Δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω», και είχε, «απίστευτο τουπέ».

Όπως εξήγησε, είχαν πάει στο νοσοκομείο την Πέμπτη και η γιατρός εμφανίστηκε την Παρασκευή.

Μάλιστα, κατά την ίδια, τούς έδωσε και «εξιτήριο με πειθαρχικό», λέγοντάς τους: «Για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό».

Η κατάσταση του βρέφους

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία για το βρέφος, το 5 μηνών αγοράκι είναι σε σταθερή αλλά κρίση κατάσταση και παραμένει στη ΜΕΘ του Ρίου.

Το νοσοκομείο ενημέρωσε ότι η μαγνητική τομογραφία στον εγκέφαλό του ήταν καθαρή. Στον οργανισμό του εντοπίστηκε το πιο θανατηφόρο στέλεχος της μηνιγγίτιδας.

Ο ιδιώτης γιατρός, που συντόνισε την αεροδιακομιδή του μωρού, ενημερωνόταν συνεχώς από τη μητέρα και ζήτησε να φύγει αμέσως για το Ρίο το παιδί όταν είδε βίντεο με την κατάστασή του.

«Το βράδυ αργά, μετά από ώρες (σ.σ. νοσηλείας), μου έστειλε (σ.σ. η μητέρα) βίντεο με το παιδί. Έπεσε πανικός» περιέγραψε, μιλώντας στο κανάλι.

Παράλληλα, ο Αιμίλιος Μπάστας, αντιπρόεδρος της ένωσης νοσοκομειακών γιατρών Ζακύνθου, ζήτησε να γίνει έρευνα για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος.

«Αν υπάρχουν παραλείψεις και αστοχίες, δικαίως διατάχθηκε ΕΔΕ. Για να μην υπάρχουν υπονοούμενα. Υπάρχει στο νοσοκομείο μία αναταραχή, σε κανέναν δεν αρέσουν αυτές οι ιστορίες» είπε, ειδικότερα.