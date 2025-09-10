Νέα καταγγελία για τον διευθυντή του Ιπποκράτειου: «Μου ζήτησε φακελάκι 3.000 ευρώ»

Ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τον γνωστό καρδιοχειρουργό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη καθώς έλαβε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ύψους 5.000 ευρώ, από γυναίκα ασθενή του.

Το Star έφερε στη δημοσιότητα ακόμη μία καταγγελία σε βάρος του γιατρού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με μία γυναίκα να κάνει λόγο πως τής ζήτησε 3.000 ευρώ για τον πατέρα της.

Σύμφωνα με το Star, το 2009, βρέθηκε στην ανάγκη του γνωστού γιατρού, που πλέον είναι κατηγορούμενος... Ο πατέρας της χρειάζονταν να μπει επειγόντως στο χειρουργείο για αλλαγή της κεντρικής βαλβίδας της καρδιάς.

«Γυρίζει και μου λέει να ξέρεις ένα τέτοιο είναι πάρα πολύ βαρύ το χειρουργείο και καταλαβαίνεις ότι έχουμε μεγάλη ομάδα. Δεν το κάνεις για μένα το κάνεις για την ομάδα και να σώσουμε τον μπαμπά σου... Αυτό κοστίζει μου λέει είναι από τρία έως πέντε».

«Κλαίω εγώ, "γιατρέ, σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να τα βρω" αλλά είμαστε μία οικογένεια που δεν έχουμε οικονομίες κάτι στην άκρη. Ναι ναι σου λέω εγώ απλά τι μπορεί να γίνει μου είπε. Μόλις τελείωσε το χειρουργείο ήρθε ο γιατρός να μας ενημερώσει όλη την οικογένεια και μου λέει όλα πήγαν εντάξει σε περιμένω στο γραφείο μου λέει. Μάλιστα γιατρέ έτσι καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάω να του δώσω αυτό που μου ζήτησε».

Μάλιστα, ο πατέρας της δεν έλαβε καμία φροντίδα μετά το χειρουργείο, όπως λέει.

Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του γνωστού καρδιοχειρουργού του Ιπποκρατείου ο οποίος συνελήφθη χθες με προσημειωμένα χαρτονομίσματα από τη σύζυγο ασθενούς του, κοντά στα 5.000 ευρώ.

Ο καρδιοχειρουργός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ζητώντας και παίρνοντας προθεσμία τριών ημερών για να ετοιμάσει την υπεράσπισή του. Υποστήριξε στο δικαστήριο ότι έχει μόνιμη κατοικία και ζει με την υπερήλικη μητέρα του και τον ανήλικο γιο του, και γι' αυτό αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδους από τη χώρα.

Την Παρασκευή θα καθίσει ξανά στο εδώλιο και αναμένεται να ισχυριστεί πως ουδέποτε ζήτησε χρήματα από τη γυναίκα, που τον κατήγγειλε και αυτή θέλησε να του δώσει ένα δώρο, χωρίς να το προσδιορίσει