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Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο

Μαχαίρωσαν 13χρονο μαθητή έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Αντιφάσεις ανάμεσα στη δήλωση της Αστυνομίας και τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.

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Σχολείο (φωτογραφία αρχείου) | Eurokinissi
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Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα έξω από ένα δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη καθώς μαχαίρωσαν έναν 13χρονο μαθητή. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την Δευτέρα το βράδυ (15/6), η αστυνομία δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από το νοσοκομείο όπου είχε ήδη διακομιστεί ο τραυματισμένος ανήλικος. 

Η αστυνομία, κατά τον ΣΚΑΪ, ισχυρίστηκε ότι ο μαθητής τραυματίστηκε μετά από πτώση. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι πρόκειται για μαχαίωμα στον δεξιό μηρό, μετά από επίθεση τεσσάρων ανηλίκων. 

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία που έφερε στο φως ο κύριος Γιαννάκος, προκαλούν ανησυχία, καθώς κάνει λόγο για 1.000 περιστατικά με τραυματισμούς ανηλίκων από βλια μεταξύ ανηλίκων, μέσα σε έναν χρόνο.

Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση, και σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. 

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