Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα έξω από ένα δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη καθώς μαχαίρωσαν έναν 13χρονο μαθητή.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την Δευτέρα το βράδυ (15/6), η αστυνομία δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από το νοσοκομείο όπου είχε ήδη διακομιστεί ο τραυματισμένος ανήλικος.
Η αστυνομία, κατά τον ΣΚΑΪ, ισχυρίστηκε ότι ο μαθητής τραυματίστηκε μετά από πτώση. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι πρόκειται για μαχαίωμα στον δεξιό μηρό, μετά από επίθεση τεσσάρων ανηλίκων.
Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία που έφερε στο φως ο κύριος Γιαννάκος, προκαλούν ανησυχία, καθώς κάνει λόγο για 1.000 περιστατικά με τραυματισμούς ανηλίκων από βλια μεταξύ ανηλίκων, μέσα σε έναν χρόνο.
Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση, και σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών.
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