Νέα Σμύρνη: Νέες πληροφορίες για το διαμέρισμα που πήρε φωτιά - Βρέθηκε πλήθος εύφλεκτων υλικών

Αδιάκοπα συνεχίζεται στην οδό Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής, με 21 πυροσβέστες και 7 οχήματα, για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου.
Πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε ότι εντοπίστηκε σορός γυναίκας. Στο διαμέρισμα φαίνεται ότι υπήρχαν πολλά υλικά, κυρίως χαρτόνια, με συνέπεια να «ξεσηκωθούν» τεράστιες φλόγες, που απείλησαν και τα διπλανά οικήματα.
