Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (08-01) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ παράλληλα προχώρησαν στον απεγκλωβισμό κάποιων ατόμων που είχανε ανέβει στην ταράτσα του κτιρίου.
Για προληπτικούς λόγους, η πολυκατοικία εκκενώθηκε, με την έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση της Πυροσβεστικής να αποτρέπει την επέκταση της πυρκαγιάς σε άλλα διαμερίσματα ή κοινόχρηστους χώρους.
Από το περιστατικό προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα όπου ξέσπασε η φωτιά, ενώ τα αίτια διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
