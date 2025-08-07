Νηογνώμονας κατέρριψε τους ισχυρισμούς του καπετάνιου για την προσάραξη του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα Ευβοίας, ισχυριζόμενος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως «δεν υπήρχε βλάβη στα πηδάλια του πλοίου».

Την ίδια ώρα, το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ της γραμμής Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, το οποίο προσάραξε σε ύφαλο, προκαλώντας ταλαιπωρία σε δεκάδες επιβάτες.

Οι δύτες εντόπισαν ρωγμές στο πλοίο σε μήκος περίπου 15 μέτρων. Ο καπετάνιος, που παραμένει υπό κράτηση, ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. Ωστόσο, αν και στους ισχυρισμούς του δήλωσε ότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Νέα Στύρα: 2 ρυμουλκά σε αναμονή για το σχέδιο αποκόλλησης

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να κατατεθεί το τεχνικό σχέδιο για την αποκόλληση του φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα και προσάραξε σε ξέρα, προκαλώντας σοβαρή ταλαιπωρία σε δεκάδες επιβάτες.

Συγκεκριμένα, η προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα», πρόκειται να ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, νωρίτερα παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο ανέλκυσης.

Θα πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και εάν δεν προκύψει κάποια αντένδειξη, θα τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία αποκόλλησης. Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου για την διακοπή της εισροής υδάτων στο κύτος του πλοίου.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς το πλοίο βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο ακινητοποιημένο περίπου ενάμιση ναυτικό μίλι από την ακτή των Νέων Στύρων, ενώ επάνω του παραμένουν όλα τα οχήματα και οι αποσκευές των επιβατών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων από δύτες εντοπίστηκαν ρωγμές στο κύτος του πλοίου, μήκους περίπου 15 μέτρων.

Νέα Στύρα: Τι υποστηρίζει ο καπετάνιος

Ο καπετάνιος, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν κατάφερε να αποφύγει την ξέρα, γεγονός που οδήγησε στην προσάραξη.

Ο πλοίαρχος, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε πως «κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου» για το συμβάν στα Νέα Στύρα, ενώ πρόσθεσε πως δεν «είδε την ξέρα» με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου.

Ο πλοίαρχος κρατείται στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας, ενώ θα απολογηθεί εκ νέου για τις πράξεις του την Παρασκευή, με τους επιβάτες να αγωνιούν για τα αυτοκίνητα και τις περιουσίες, που άφησαν πίσω τους.