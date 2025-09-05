Νεαροί βανδάλισαν σχολείο στη Θεσσαλονίκη: Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και διαδραστικό πίνακα

Νεαροί βανδάλισαν δημοτικό σχολείο στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κάμερες κατέγραψαν τα πρόσωπα των δραστών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ανήλικοι. Οι ασυνείδητοι νεαροί έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και τον διαδραστικό πίνακα του σχολείου, ενώ έριξαναν μέσα στις αίθουσες ακόμη και το αλάτι που διέθετε η σχολική για τον χειμώνα.

Οι ζημίες που προκλήθηκαν είναι πάρα πολύ μεγάλες και ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ.