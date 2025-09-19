Νέες διώξεις για τη μαφιά στην Κρήτη: Κληρικοί έπαιρναν περιουσίες ηλικιωμένων και τις έδιναν στο κύκλωμα

Νέες αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τη λεγόμενη «μαφία», έρχονται στη δημοσιότητα, με το Mega να κάνει λόγο πως τις επόμενες ημέρες θα προκύψουν νέες διώξεις σε βάρος κληρικών, αστυνομικών και δικαστικών.

Ειδικότερα, υπολογίζεται πως ο Εισαγγελέας θα ασκήσει περί των 10 διώξεων σχετικών με τη μαφία στην Κρήτη, οι οποίες έχουν προκύψει από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων, από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και από την ανάλυση εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το Viber και το WhatsApp.

Από τη νέα έρευνα της ΕΛΑΣ για τη μαφία στην Κρήτη, προέκυψαν νέοι εκβιασμοί, νέες σχέσεις μαφιόζων με αστυνομικούς, δικαστικούς, και πωλήσεις εκκλησιαστικής και προσωπικής περιουσίας με τη συμβολή κληρικών.

Πιο συγκεκριμένα, προέκυψε πως κληρικοί «έπειθαν» ηλικιωμένους και τους έστελναν σε γηροκομεία, με αποτέλεσμα να τους υφαρπάζουν τις περιουσίες, χωρίς να ρωτούν τις οικογένειές τους, και τις έδιναν σε μέλη του κυκλώματος.