Νέες ταυτότητες: Έρχονται ανακοινώσεις για περισσότερα ραντεβού

Θέμα ημερών είναι οι ανακοινώσεις για περισσότερα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες πως ανέφερε ο Γ.Γ Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Action Τώρα».

«Πράγματι ο κόσμος αναζητά ραντεβού για να βγάλει νέες ταυτότητες και να έχουν πάνω και τον προσωπικό αριθμό. Επειδή υπάρχει υψηλή ζήτηση, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ΕΛ.ΑΣ θα προβούν σύντομα σε σχετικές ενέργειες προκειμένου να έχουμε ακόμα περισσότερα ραντεβού και με τη συνδρομή τη δική μας και να έχουμε και πιο σύντομο χρόνο για κάθε ραντεβού», ανέφερε ο κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι από το καλοκαίρι του 2026 οι παλαιού τύπου ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, όλα τα δελτία ταυτότητας κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη αντικατάστασή τους.