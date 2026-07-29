Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου – Οδηγός για ταξίδια, προθεσμίες και Gov.gr Wallet

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης εκτός συνόρων φέρνει η 3η Αυγούστου, καθώς τα παλαιού τύπου (μπλε) αστυνομικά δελτία ταυτότητας παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Παρά την εξέλιξη αυτή, το τοπίο για τις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών εντός Ελλάδας παραμένει ξεκάθαρο και χωρίς πιεστικά χρονικά περιθώρια.

Όπως διευκρίνισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αθανάσιος Μπαλέρμπας, η μετάβαση στη νέα εποχή γίνεται σταδιακά, διασφαλίζοντας την ομαλή εξυπηρέτηση του κοινού.

Τι ισχύει για τα ταξίδια και τις συναλλαγές στην Ελλάδα

Οι παλιές μπλε ταυτότητες παραμένουν πλήρως ισχυρές για ταυτοποίηση εντός Ελλάδας έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Το διαβατήριο συνεχίζει να αποτελεί το κύριο και πλέον αξιόπιστο ταξιδιωτικό έγγραφο. Όσοι πολίτες διαθέτουν διαβατήριο σε ισχύ, μπορούν να ταξιδεύουν κανονικά, ακόμη κι αν δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση νέου τύπου ταυτότητας.

Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν υψηλής ασφάλειας βιομετρικά στοιχεία διευκολύνοντας τους αυτόματους ηλεκτρονικούς ελέγχους στα σημεία εισόδου και εξόδου των χωρών.

Ραντεβού, χρόνοι έκδοσης και διάρκεια ισχύος

Η διαδικασία έκδοσης παρουσιάζει διαφορετική ταχύτητα ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή:

Διαθεσιμότητα: Στα μεγάλα αστικά κέντρα παρατηρείται αυξημένη ζήτηση και καθυστερήσεις στα ραντεβού, ενώ στην περιφέρεια η εξυπηρέτηση είναι αισθητά ταχύτερη.

Χρόνος παράδοσης: Η έκδοση της νέας ταυτότητας ολοκληρώνεται σε έως 7 εργάσιμες ημέρες (έναντι 5 έως 8 εργάσιμων που απαιτούνται για ένα διαβατήριο).

10ετής Ισχύς: Τα νέα δελτία έχουν δεκαετή διάρκεια, καθώς τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του προσώπου μεταβάλλονται φυσιολογικά με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας αναγκαία την περιοδική ανανέωσή τους.

Προσωπικός Αριθμός και Gov.gr Wallet

Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί τη νέα ταυτότητα δεν χρειάζεται να την αντικαταστήσουν άμεσα. Ο Προσωπικός Αριθμός (ο οποίος βασίζεται στο ΑΦΜ και απλοποιεί τις συναλλαγές με το Δημόσιο) θα εκτυπωθεί στο δελτίο κατά την επόμενη προγραμματισμένη ανανέωσή του.

Σε περίπτωση απώλειας του φυσικού δελτίου, η ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet καλύπτει πλήρως κάθε συναλλαγή και ταυτοποίηση εντός της χώρας. Ωστόσο, επειδή η εφαρμογή Wallet δεν αναγνωρίζεται διεθνώς ως ταξιδιωτικό έγγραφο, η αντικατάσταση της φυσικής ταυτότητας είναι υποχρεωτική για όσους προγραμματίζουν ταξίδι στο εξωτερικό.