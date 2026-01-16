Μενού

Νέφη virga: Ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο στον ουρανό της Αττικής

Νέφη virga έκαναν την εμφάνισή του στον ουρανό της Αττικής το πρωί της Παρασκευής. Τι είναι το εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο.

Νέφη virga, ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο, έκαναν την εμφάνισή τους στον ουρανό της Αττικής το πρωί της Παρασκευής.

Όπως αναφέρει το meteo.gr, πρόκειται για υετό που ξεκινά από τα σύννεφα αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα.

Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα. Ένα όμορφο παράδειγμα του πόσο δυναμική και πολύπλοκη είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και σε μια φαινομενικά ήρεμη ημέρα.

