Νέφη virga, ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο, έκαναν την εμφάνισή τους στον ουρανό της Αττικής το πρωί της Παρασκευής.
Όπως αναφέρει το meteo.gr, πρόκειται για υετό που ξεκινά από τα σύννεφα αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα.
Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα. Ένα όμορφο παράδειγμα του πόσο δυναμική και πολύπλοκη είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και σε μια φαινομενικά ήρεμη ημέρα.
- Καιρός: Έρχεται τετραήμερο «ουκρανικό ψύχος» - Πού θα χιονίσει, τι προβλέπεται για την Αττική
- Ποια ελληνικά προϊόντα μπαίνουν για πρώτη φορά στα ράφια του Σκλαβενίτη
- Τα Φιλαράκια: Η απίθανη ώρα που έβαλε το Star την αγαπημένη κωμική σειρά
- Το νέο βίντεο που αλλάζει όσα ξέραμε για τις απομονωμένες φυλές: «Είναι παγκόσμια πρωτιά»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.