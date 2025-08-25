Νεκρή γυναίκα στο Αγρίνιο: Έπεσε από μπαλκόνι του 4ου ορόφου

Τραγωδία σημειώθηκε στο Αγρίνιο, καθώς μία γυναίκα περίπου 40 ετών έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό 14ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Αγρινίου, με τη γυναίκα να απειλεί αρχικά ότι θα πέσει και στη συνέχεια να κάνει πράξη την απειλή της.

Προτού σημειωθεί το περιστατικό, είχε σπεύσει η αστυνομία και η πυροσβεστική σε μια δραματική προσπάθεια η γυναίκα να μεταπειστεί. Για το λόγο αυτό μάλιστα πυροσβέστες προσπάθησαν να τοποθετήσουν κάποιο ειδικό στρώμα. Η γυναίκα όμως έπεσε, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο, προτού το στρώμα φουσκώσει.

Η 40χρονη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς της αισθήσεις της.

Πηγή: agriniopress.gr