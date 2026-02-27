Έφηβος εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος από μαχαίρι στην περιοχή του Λουτρακίου και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Ακόμα, ένας 19χρονος νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός μεταφέρθηκε σήμερα, Παρασκευή (27/02), τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Κορίνθου από συγγενικό του πρόσωπο.

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε και ο 19χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται. Κατά άλλες πηγές, το δεύτερο άτομο είναι 17 ετών, αλλά δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία.

Το άτομο αυτό μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κορίνθου και από εκεί στην Αθήνα και το νοσοκομείο Σωτηρία, όπου και παραμένει.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη και εάν πρόκειται για μεταξύ τους περιστατικό ή εμπλέκονται κι άλλα άτομα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία και άνδρες του τμήματος Ασφαλείας μετέβησαν αρχικά στο νοσοκομείο, προκειμένου να ξεκινήσουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση στο πτώμα, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου.