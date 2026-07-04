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Νεκρός άνδρας στην Πρέβεζα - Έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

Ένας 81χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Πρέβεζα, στην οδό Πολυτεχνείου 69.

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Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας στην Πρέβεζα
Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας στην Πρέβεζα | onprevezanews.gr
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Τραγικό συμβάν έλαβε χώρα το πρωϊ του Σαββάτου στην Πρέβεζα, όταν ένας 81χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Πολυτεχνείου 69.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onprevezanews.gr, ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από γείτονα, ο οποίος κάλεσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο 81χρονος είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

Το ίδιο μέσο μεταδίδει ότι οι πρώτες ενδείξεις που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές μιλούν για πιθανή αυτοχειρία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Οι Αρχές έχουν αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

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