Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος του Χαλανδρίου

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στην Αττική Οδό, με θύμα έναν διανομέα της Wolt.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δυστύχημα συνέβη στις 19:10 στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην έξοδο προς Μαρκόπουλο, στο ύψος του Χαλανδρίου, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο διανομέας συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο όταν έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και υποβλήθηκε σε αιμοληψία για να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγίας Παρασκευής.