Νεκρός ένας από τους τέσσερις αγνοούμενους στη θαλάσσια περιοχή βόρειας Σάμου

Νεκρός ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων αλλοδαπών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια τη Σάμου κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή.
Η κινητοποίηση των λιμενικών αρχών ξεκίνησε κατόπιν εντοπισμού 26 αλλοδαπών από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες Σάμου, οι οποίοι ανέφεραν την ύπαρξη τεσσάρων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Σάμου.
Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού ανοικτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος - ελληνικής ακτοφυλακής, ενός ελικοπτέρου αλλά και ιδιωτικού σκάφους, καθώς και στελεχών του λιμενικού που επιχειρούν από ξηράς.
