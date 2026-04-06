Νεκρός κρατούμενος στη φυλακή Αγίου Στεφάνου - Διατάχθηκε νεκροψία για τα αίτια

Ο κρατούμενος της φυλακής Αγίου Στεφάνου της Πάτρας βρέθηκε νεκρός από συγκρατουμένους του. Φαίνεται ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Φυλακή
Φυλακή
Κρατούμενος στη φυλακή του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας εντοπίστηκε νεκρός σήμερα, Δευτέρα (06/04), το πρωί.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, είναι ένας 38χρονος, ο οποίος εξέτειε πολυετή κάθειρξη για ληστείες.

Ο άνδρας δεν πήγε για πρωινό και όταν επέστρεψαν οι συγκρατούμενοί του, τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Ειδοποίησαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, που διαπίστωσαν ότι είναι νεκρός.

Ο 38χρονος, κατά το τοπικό μέσο, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν να ακριβή αίτια του θανάτου του. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

