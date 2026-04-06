Νεκρός κρατούμενος στη φυλακή Αγίου Στεφάνου - Διατάχθηκε νεκροψία για τα αίτια

Κρατούμενος στη φυλακή του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας εντοπίστηκε νεκρός σήμερα, Δευτέρα (06/04), το πρωί.
Σύμφωνα με το tempo24.gr, είναι ένας 38χρονος, ο οποίος εξέτειε πολυετή κάθειρξη για ληστείες.
Ο άνδρας δεν πήγε για πρωινό και όταν επέστρεψαν οι συγκρατούμενοί του, τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.
Ειδοποίησαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, που διαπίστωσαν ότι είναι νεκρός.
Ο 38χρονος, κατά το τοπικό μέσο, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.
Για την υπόθεση έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν να ακριβή αίτια του θανάτου του.
