Σε μία τραγική εξέλιξη, έγινε γνωστό πως ο 28χρονος που αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή στην Καισαριανή να βρέθηκε νεκρός, όπως ενημερώνει και ο ΣΚΑΙ.

Όπως αναφέρεται, τα στοιχεία του άτυχου νεαρού ταυτοποιήθηκαν από το νοσοκομείο στο οποίο αρχικά είχε απευθυνθεί, αναφέροντας έντονες ενοχλήσεις, άλγος και αδιαθεσία.

Νεκρός ο 28χρονος: Έπασχε από πρόβλημα υγείας

Ο 28χρονος είχε εξαφανιστεί στις 3/4 από την κατοικία του ενώ την επομένη δηλώθηκε η εξαφάνισή του από τους συγγενείς του. Στις 5/4, απευθύνθηκε στο νοσοκομείο με τα παραπάνω συμπτώματα, όπου είχε αρχικά καταγραφεί ως «άνδρας αγνώστων στοιχείων», καθώς ούτε έφερε έγγραφα ταυτοποίησης, ούτε ενημέρωσε σχετικά.

Κατά την επίσκεψη, οι γιατροί έκριναν πως η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά σοβαρή και τον εισήγαγαν αμέσως για εξετάσεις, με τον νεαρό να καταλήγει εν μέσω της νοσηλείας του.

Όπως ενημέρωσε και ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, που είχε εκδώσει δελτίο για αναζήτηση του 28χρονου, ο νεαρός έπασχε ήδη από απροσδιόριστο πρόβλημα υγείας πριν την εξαφάνισή του.