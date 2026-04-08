Σε μία τραγική εξέλιξη, έγινε γνωστό πως ο 28χρονος που αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή στην Καισαριανή να βρέθηκε νεκρός, όπως ενημερώνει και ο ΣΚΑΙ.
Όπως αναφέρεται, τα στοιχεία του άτυχου νεαρού ταυτοποιήθηκαν από το νοσοκομείο στο οποίο αρχικά είχε απευθυνθεί, αναφέροντας έντονες ενοχλήσεις, άλγος και αδιαθεσία.
Νεκρός ο 28χρονος: Έπασχε από πρόβλημα υγείας
Ο 28χρονος είχε εξαφανιστεί στις 3/4 από την κατοικία του ενώ την επομένη δηλώθηκε η εξαφάνισή του από τους συγγενείς του. Στις 5/4, απευθύνθηκε στο νοσοκομείο με τα παραπάνω συμπτώματα, όπου είχε αρχικά καταγραφεί ως «άνδρας αγνώστων στοιχείων», καθώς ούτε έφερε έγγραφα ταυτοποίησης, ούτε ενημέρωσε σχετικά.
Κατά την επίσκεψη, οι γιατροί έκριναν πως η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά σοβαρή και τον εισήγαγαν αμέσως για εξετάσεις, με τον νεαρό να καταλήγει εν μέσω της νοσηλείας του.
Όπως ενημέρωσε και ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, που είχε εκδώσει δελτίο για αναζήτηση του 28χρονου, ο νεαρός έπασχε ήδη από απροσδιόριστο πρόβλημα υγείας πριν την εξαφάνισή του.
- Νεκρός ο 28χρονος που αναζητούσε η αστυνομία στην Καισαριανή
