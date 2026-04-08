Μενού

Νεκρός ο 28χρονος που αναζητούσε η αστυνομία στην Καισαριανή

Reader symbol
Newsroom
Χαμόγελο του Παιδιού
Χαμόγελο του Παιδιού | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ/ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Σε μία τραγική εξέλιξη, έγινε γνωστό πως ο 28χρονος που αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή στην Καισαριανή να βρέθηκε νεκρός, όπως ενημερώνει και ο ΣΚΑΙ.

Όπως αναφέρεται, τα στοιχεία του άτυχου νεαρού ταυτοποιήθηκαν από το νοσοκομείο στο οποίο αρχικά είχε απευθυνθεί, αναφέροντας έντονες ενοχλήσεις, άλγος και αδιαθεσία.

Νεκρός ο 28χρονος: Έπασχε από πρόβλημα υγείας

Ο 28χρονος είχε εξαφανιστεί στις 3/4 από την κατοικία του ενώ την επομένη δηλώθηκε η εξαφάνισή του από τους συγγενείς του. Στις 5/4, απευθύνθηκε στο νοσοκομείο με τα παραπάνω συμπτώματα, όπου είχε αρχικά καταγραφεί ως «άνδρας αγνώστων στοιχείων», καθώς ούτε έφερε έγγραφα ταυτοποίησης, ούτε ενημέρωσε σχετικά.

Κατά την επίσκεψη, οι γιατροί έκριναν πως η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά σοβαρή και τον εισήγαγαν αμέσως για εξετάσεις, με τον νεαρό να καταλήγει εν μέσω της νοσηλείας του.

Όπως ενημέρωσε και ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, που είχε εκδώσει δελτίο για αναζήτηση του 28χρονου, ο νεαρός έπασχε ήδη από απροσδιόριστο πρόβλημα υγείας πριν την εξαφάνισή του.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ