Νεκρός ο ένας οδηγός φορτηγού από το τροχαίο στον Κηφισό

Σε δυστύχημα μετατράπηκε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου, στον Κηφισό, καθώς πριν από λίγο κατέληξε ο ένας από τους δύο οδηγούς ενός φορτηγού που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο τραυματίας είχε μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ωστόσο έφερε βαρύτατα τραύματα και παρά την άμεση φροντίδα που του παρείχαν γιατροί του νοσοκομείου, έχασε τη ζωή του λίγη ώρα αργότερα.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα περίπου στις 05:30 το πρωί, όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία έσπασε τα διαχωριστικά κιγκλιδώματα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, προς Πειραιά, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο φορτηγό που κινούνταν σε κανονική πορεία.

Ακόμα δεν έχουν εξακριβωθεί από τις αρχές τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, υπό εξέταση βρίσκεται το σενάριο ο οδηγός του πρώτου φορτηγού να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς έκλεισαν τρεις λωρίδες στο ρεύμα προς Πειραιά. Συνεργεία του δήμου και της Περιφέρειας εργάζονταν για περίπου τέσσερις ώρες προκειμένου να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.