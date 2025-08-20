Νεκρός ο μοτοσικλετιστής από το τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: «Εμβόλισε» δύο ΙΧ στη Μεσογείων

Υπέκυψε τελικά στα τραύματά του ο μοτοσικλετιστής που ενεπλάκη σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή, σημειώνοντας άλλη μία τραγική απώλεια σε μία από τις πλέον διαβόητες λεωφόρους της Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε βαριά μετά από σύγκρουση με ΙΧ στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Λαυρίου, λόγω της οποία εξετράπη και έπεσε σε τρίτο όχημα.
Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο όπως διαπιστώθηκε, ο αναβάτης της μηχανής ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
