Νέο βίντεο-ντοκουμέντο: Η καταδίωξη που προμήνυε το φονικό στη Φοινικούντα

Ένα ακόμα βίντεο ντοκουμέντο, για την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα, ήρθε στην δημοσιότητα και πάλι εμφανίζεται το ίδιο σκούτερ και ένας από τους δύο 22χρονους.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στις αστυνομικές Αρχές ο ανιψιός του θύματος και η σύντροφός του, που βρισκόταν στον χώρο του κάμπινγκ τη μοιραία ημέρα, οι κινήσεις των δραστών φαίνεται να είχαν προετοιμαστεί προσεκτικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει βίντεο από τις 10 Σεπτεμβρίου 2025, έναν μήνα πριν τη δολοφονία, όπου καταγράφεται καταδίωξη σκούτερ από όχημα τύπου SUV που οδηγούσε ο ανιψιός, με συνεπιβάτη τον 68χρονο.

Στο ίδιο υλικό εμφανίζεται και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος, ο οποίος παραδόθηκε και ομολόγησε τη συμμετοχή του, ενώ ακολουθεί η Mercedes με οδηγό τον ανιψιό και συνεπιβάτη τον θείο του.

Νέα εντάλματα και αναζητήσεις συνεργών

Οι Αρχές αναμένεται να εκδώσουν νέα εντάλματα σύλληψης τις επόμενες ώρες, καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνουν πρόσωπα που φέρονται να βοήθησαν τον 22χρονο να διαφύγει από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα μετά το φονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξετάζεται σοβαρά η εμπλοκή ατόμου από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού, αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας. Ανάμεσα στους υπόπτους βρίσκεται και μία γυναίκα.