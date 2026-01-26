Επικαιροποίηθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις ανέμους.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26/01) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27/01) μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Από τη νέα κακοκαιρία επηρεάζονται τόσο η Αττική όσο και η Θεσσαλονίκη.

Πού «χτυπά» η νέα κακοκαιρία

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα

Επίσης, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

Έξι περιοχές σε Red Code

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» θα είναι σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.