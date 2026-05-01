Νέο περιστατικό βίας στους δρόμους: Οδηγός επιτέθηκε σε 38χρονο με γαλλικό κλειδί

Έναν 58χρονο οδηγό συνέλαβαν οι Αρχές, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ οδηγών ΙΧ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) στο κέντρο της Αθήνας.
Έβγαλε γαλλικό κλειδί
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ο 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.
Ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικών βλαβών.
- Πρωτομαγιά: Ποια σούπερ μάρκετ είναι σήμερα ανοιχτά - Τι ώρα κλείνουν
- «Τώρα καταλαβαίνω τους Έλληνες»: Η απογοήτευση τουρίστα για τα 30 ευρώ που έδωσε για να δει την Ακρόπολη
- Πού βρίσκεται σήμερα η Σία Λιαροπούλου - Γιατί εξαφανίστηκε από τη μικρή οθόνη
- Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Πώς ήταν το 2016 λίγο πριν μπει στο My Style Rocks
