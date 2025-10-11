Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα: Έστησε καρτέρι στην πρώην σύντροφό του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Πάτρα, όπου ένας άνδρας έστησε καρτέρι στην πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με τον Alpha, όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, όπου μία 45χρονη γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της, έξω από το οποίο ο πρώην σύντροφός της και εκείνος τής έστησε καρτέρι στην πυλωτή, όπου ξεκίνησαν να λογομαχούν.

Εκείνη φοβήθηκε, διότι αντιλήφθηκε τις απειλητικές διαθέσεις του άνδρα και άρχισε να φωνάζει για βοήθεια. Περαστικοί πλησίασαν και ο δράστης άρχισε να τρέχει, ωστόσο τόν ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν, ειδοποιώντας την αστυνομία.

Τελικά ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.