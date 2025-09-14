Nέος Αρχιεπίσκοπος στη Μονή Σινά ο Συμεών Παπαδόπουλος

Νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά ανακηρύσσεται ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος μετά την παραίτηση του προκατόχου του Δαμιανού.
Μέσα από διαδικασία ψηφοφορίας της Σιναϊτικής Αδελφότητας, ως νέος Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος.
Η συντριπτική πλειοψηφία της Αδελφότητας τον υποστήριξε, αφού συγκέντρωσε 19 από τις 20 ψήφους, πλην της δικής του δηλαδή, τηρώντας το έθιμο και ψηφίζοντας λευκό.
Η καθαρή αυτή επικράτηση του πρόκειται για μια ιστορική παρακαταθήκη που θα διασφαλίσει την ενότητα και ομόνοια της Μονής Σινά, ανοίγοντας τις πύλες σε μια νέα περίοδο σταθερότητας.
