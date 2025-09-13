Οι διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τίθενται σε ισχύ από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, καθώς παρήλθε η τρίμηνη προθεσμία από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Ορισμένες διατάξεις ίσχυαν από τον περασμένο Ιούνιο, όπως οι αυστηρές ποινές για την μη χρήση κράνους.

Τι αλλάζει με το νέο ΚΟΚ

Σε αρκετές τροχαίες παραβάσεις μειώνεται το χρηματικό πρόστιμο, όπως για παραβίαση STOP χωρίς πρόκληση ατυχήματος (από τα 700 στα 350 ευρώ). Σε άλλες όμως, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή οι αυτοσχέδιοι αγώνες, τα πρόστιμα είναι πολύ πιο τσουχτερά. Επίσης οι ποινές «πολλαπλασιάζονται» για όσους υποπέσουν για δεύτερη και τρίτη φορά στην ίδια τροχαία παράβαση.

Η διάταξη του ΚΟΚ που θα ισχύει από το 2026

Για το νέο - χαμηλότερο - όριο ταχύτητας στους μη κεντρικούς δρόμους των πόλεων έχει δοθεί μεγαλύτερη διορία. Έτσι, το όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2026, με ορισμένες εξαιρέσεις, για τις οποίες ισχύει όριο 50 χλμ/ώρα:

Σε μονόδρομους στους οποίους υπάρχουν δύο ουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις,

σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις,

σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα.