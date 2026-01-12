Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι από εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία έπεσε πάνω σε ΙΧ

Ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Νέο Κόσμο, όταν μπαλκόνι πολυκατοικίας κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτήριο παραμένει ακατοίκητο εδώ και 60–70 χρόνια, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την κατάστασή του και την ευθύνη συντήρησης.

Ο ιδιοκτήτης ενός από τα οχήματα περιέγραψε στο Newsroom και τον Γιώργο Σιαδήμα τη στιγμή της κατάρρευσης: «Ήμουν στο σπίτι, είχα παρκάρει μια ώρα πριν. Ξαφνικά ακούω έναν δυνατό θόρυβο.

Βγήκα στο μπαλκόνι και έπαθα σοκ. Κατέβηκα και είδα το αυτοκίνητό μου κατεστραμμένο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι ευτυχώς κάτω από τα τούβλα βρέθηκαν λαμαρίνες και όχι το κεφάλι ενός παιδιού ή ενός περαστικού».

Όπως αναφέρει ο κ. Αντώνης, το κόστος της ζημιάς παραμένει άγνωστο μέχρι να υπάρξει εκτίμηση από τον μάστορα, ενώ ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν έχει εντοπιστεί. «Έχω κινήσει διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου», σημειώνει.

Η Χριστίνα Φυτέα, πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, εξηγεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ευθύνη βαραίνει τον ιδιοκτήτη του κτηρίου. Αν αυτός δεν είναι γνωστός ή το ακίνητο βρίσκεται σε άλλη νομική κατάσταση, ο παθών πρέπει να απευθυνθεί στην πολιτεία.

Παράλληλα, δεν είναι σαφές αν το όχημα διαθέτει μικτή ασφάλιση ιδίων ζημιών.

Η ίδια χαρακτηρίζει το περιστατικό «ιδιαίτερα σπάνιο» και τονίζει ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο και να προχωρήσει σε αναγγελία ζημιάς, ώστε να διαπιστωθεί πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν οι παροχές του ασφαλιστηρίου.