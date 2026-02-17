Νέος τερματικός σταθμός για τη Γραμμή 7 του τραμ: Σε λειτουργία η στάση «Ακτή Ποσειδώνος»

Σε λειτουργία τίθεται από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου η στάση τραμ «Ακτή Ποσειδώνος» στον Πειραιά, ως νέος τερματικός σταθμός για τη γραμμή 7, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με την προσθήκη της νέας στάσης στο δίκτυο του τραμ, τα δρομολόγια στη γραμμή 7 θα καλύπτουν πλέον τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Ποσειδώνος - Ασκληπιείο Βούλας.
