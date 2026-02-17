Μενού

Νέος τερματικός σταθμός για τη Γραμμή 7 του τραμ: Σε λειτουργία η στάση «Ακτή Ποσειδώνος»

Σε λειτουργία τίθεται από την Τετάρτη η στάση του τραμ «Ακτή Ποσειδώνος» στον Πειραιά. Νέος τερματικός σταθμός για τη γραμμή 7.

Reader symbol
Newsroom
τραμ
Τραμ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σε λειτουργία τίθεται από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου η στάση τραμ «Ακτή Ποσειδώνος» στον Πειραιά, ως νέος τερματικός σταθμός για τη γραμμή 7, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με την προσθήκη της νέας στάσης στο δίκτυο του τραμ, τα δρομολόγια στη γραμμή 7 θα καλύπτουν πλέον τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Ποσειδώνος - Ασκληπιείο Βούλας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ