Το νερό της Αίγινας κρίθηκε απολύτως ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση: Οι ευθύνες του δήμου

Πόρισμα «κόλαφος» ήρθε στο φως σήμερα (28/1) για την Αίγινα καθώς όπως όλα δείχνουν το νερό της κρίθηκε απολύτως ακατάλληλο για κάθε χρήση.

Συνεπώς βαρύτατα αποδεικνύονται για το δήμο της Αίγινας τα πορίσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής για το νερό με το οποίο εξυπηρετούνται οι δημότες της, τη στιγμή που ο υποθαλάσσιος αγωγός που υδροδοτεί το νησί βρίσκεται εκτός λειτουργίας από τις 16 Δεκεμβρίου

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής κατόπιν αιτήματος τοπικών φορέων προχώρησε στις 14/1/2026 στην πραγματοποίηση χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου από τα δείγματα των γεωτρήσεων που υδροδοτούν το νησί. Ως προς τη μεθοδολογία επελέγησαν έξι σημεία που υδροδοτούνται από διαφορετικές γεωτρήσεις.

Το βασικό πόρισμα, όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, το οποίο διαβιβάστηκε στο δήμο της Αίγινας ως «επείγον» στο οποίο καταλήγει το έγγραφο είναι «να μη γίνεται χρήση του νερού των αντίστοιχων γεωτρήσεων προς πόση του ούτε άμεση χρήση του στην ατομική υγιεινή, στην παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γενικότερα κάθε χρήση του με τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό.»

Αυτή η καταληκτική παρατήρηση βασίζεται στο γεγονός ότι βρέθηκαν συγκεντρώσεις πάνω από το όριο σε ολικά κολοβακτηριοειδή στα πέντε από τα έξι ληφθέντα δείγματα. Την ίδια ώρα στα μισά δείγματα παρατηρήθηκε χαμηλότερη συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου από τα κατώτατα όρια.

Σημειώνεται πως η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου αποτελεί βασική και διαρκή υποχρέωση του υπεύθυνου Φορέα Ύδρευσης, ήτοι του Δήμου Αίγινας, προκειμένου να διασφαλίζεται η μικροβιολογική ασφάλεια του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Το έγγραφο μάλιστα υπενθυμίζει επιπλέον την υποχρέωσή του Δήμου για την ενημέρωση της Περιφέρειας, όσον αφορά την άδεια χρήσης υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεων).

Το πόρισμα εντοπίζει ακόμα ελλείψεις στις υποδομές των γεωτρήσεων, όπως και προβλήματα στην αδειοδότηση για την υδροληψία και χρήση των υδάτινων πόρων.

Αίγινα: Τι ζητά η Περιφέρεια από το δήμο

Έχοντας υπόψιν τις παραπάνω διαπιστώσεις για το νερό με το οποίο εξυπηρετούνται οι δημότες της Αίγινας επί ενάμισι μήνα, η Περιφέρεια προχώρησε σε σειρά συστάσεων προς συμμόρφωση του Δήμου.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια ζητά από το δήμο να προβεί άμεσα στη λήψη διορθωτικών ενεργειών και των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο.

Οι ευθύνες του δήμου και στο ΠΕΣΥ

Το ζήτημα απασχόλησε και τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Νικό Παπαγεωργίου να τονίζει το ελλειμματικό plan B στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και την υποχρέωση του δήμου να παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην υδροδότηση των κατοίκων του νησιού, ενώ σχετική ομοφωνία παρατηρήθηκε και από τους ομιλητές της παράταξης Σγουρού και της παράταξης Ιωακειμίδη για την σχετική ευθύνη του δήμου.



Στην ουσία και σχετικά με τις καθημερινές χρήσεις του νερού, αν αναλογιστεί κανείς την έκταση των συστάσεων της Περιφέρειας, το νερό είναι ακατάλληλο για να κάνουν μπάνιο οι πολίτες, να μαγειρεύουν, να πλένουν τα δόντια τους, να ξυρίζονται, να πλένουν πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπίρουνα, να ξεπλένουν τρόφιμα.

Με τη μόνη εναλλακτική λύση εν είδει μέτρου ατομικής προστασίας των δημοτών της Αίγινας να είναι η χρήση εμφιαλομένου νερού, το ερώτημα που τίθεται επίμονα και ανησυχητικά για κάθε κάτοικο του νησιού είναι το εξής: Σε τι βαθμό θα επιλέξει να εκτεθεί στη χρήση του ακατάλληλου νερού, την ώρα που το ύψος της δαπάνης σε εμφιαλωμένο νερό, για να πραγματοποιήσει όλες τις οικιακές και προσωπικές αυτές χρήσεις καθίσταται δυσθεώρητο.