Τον απόλυτο τρόμο βίωσε υπάλληλος ζαχαροπλαστείου στην περιοχή της Νίκαιας ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν άνδρας με μαύρα ρούχα και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του μπήκε μέσα στο κατάστημα με όπλο και απαίτησε από την εργαζόμενη να του δώσει τα χρήματα από το ταμείο.
Ο άγνωστος όταν είδε την κοπέλα να βγαίνει για λίγο έξω και να ξαναμπαίνει, έτρεξε πίσω της και έβγαλε το όπλο του.
Tρόμος για την υπάλληλο
Η υπάλληλος έτρεξε να κρυφτεί στην αποθήκη, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στον ληστή να αρπάξει άγνωστο ποσό και να εξαφανιστεί.
Σημειώνεται πως αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα που το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο γίνεται στόχος ληστών.
