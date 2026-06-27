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Νίσυρος: Περπατώντας στους κρατήρες του ηφαιστείου

Η πεζοπορία στο σεληνιακό τοπίο του ηφαιστείου της Νισύρου είναι σαν να μπαίνεις σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. 

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Νίσυρος
Νίσυρος | Shutterstock
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Μια μοναδική εμπειρία σε ένα νησί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στο Αιγαίο.

Η αύρα του ηφαίστειου, οι γραφικοί οικισμοί με τις βοτσαλωτές πλατείες, οι θερμές ιαματικές πηγές, η άγρια γοητεία και η ενέργειά της, κάνουν τη Νίσυρο έναν ιδιαίτερο προορισμό στο Αιγαίο για διακοπές πέρα από τα συνηθισμένα.

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