Νίσυρος: Περπατώντας στους κρατήρες του ηφαιστείου

Μια μοναδική εμπειρία σε ένα νησί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στο Αιγαίο.
Η αύρα του ηφαίστειου, οι γραφικοί οικισμοί με τις βοτσαλωτές πλατείες, οι θερμές ιαματικές πηγές, η άγρια γοητεία και η ενέργειά της, κάνουν τη Νίσυρο έναν ιδιαίτερο προορισμό στο Αιγαίο για διακοπές πέρα από τα συνηθισμένα.
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