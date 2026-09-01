Νορβηγία: Μετ' απροόπτου η στέψη του Χάακον - Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Μέτε Μάριτ

Ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον Η΄ μετέφερε τη σύζυγό του Μέτε-Μάριτ στο νοσοκομείο, λίγες ώρες αφού ορκίστηκε ενώπιον του κοινοβουλίου, χωρίς να έχει στο πλευρό του τη νέα βασίλισσα, η οποία δεν κατάφερε να παραστεί για λόγους υγείας.

Φωτογραφίες που τράβηξαν νορβηγικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την 53χρονη βασίλισσα, η οποία αναρρώνει ακόμη από μεταμόσχευση πνευμόνων, να βγαίνει από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος ο Χάακον, στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο NTB, ο βασιλιάς έφυγε στη συνέχεια μόνος από το νοσοκομείο.

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Όταν ρωτήθηκε για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο, το Παλάτι παρέπεμψε στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα. Στο κείμενο αυτό ανέφερε ότι η Μέτε-Μάριτ δεν επρόκειτο να παραστεί στην ορκωμοσία του συζύγου της λόγω «επιπλοκών» στην υγεία της.

«Δεν είναι σπάνιο να εμφανίζονται επιπλοκές μετά από μεταμόσχευση πνευμόνων. Η βασίλισσα εμφάνισε επιπλοκές πολλές φορές μετά την επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής», εξήγησε ο γιατρός Άρε Χολμ.

Τη Δευτέρα η Μέτε-Μάριτ συμμετείχε στη μεταφορά του φέρετρου του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων.