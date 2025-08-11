Νοσοκομείο «Γεννηματάς»: «Δεν διαπιστώθηκε καμία βλάβη στο ασανσέρ» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στο περιστατικό με την υποχώρηση ανελκυστήρα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως σημείωσε, η εταιρεία συντήρησης εξέτασε άμεσα τον ανελκυστήρα και δεν εντόπισε καμία βλάβη, ενώ όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας ήταν σε ισχύ και γνήσια.

Ο υπουργός επεσήμανε επίσης ότι η σχετική καταγγελία από εργαζόμενη υποβλήθηκε αρκετές ώρες μετά το συμβάν και ακολούθησαν ανακοινώσεις από συνδικαλιστικούς φορείς.

Η υπόθεση διερευνάται ήδη από τη διοίκηση του νοσοκομείου και τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο κ. Γεωργιάδης έδωσε εντολή για επανέλεγχο όλων των ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας για ασθενείς, συνοδούς ή προσωπικό, υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ως προς την καταγγελία περί πτώσης του ανελκυστήρα χθες στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» α) η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμμία… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 11, 2025

Παγώνη: «Δεν διαπιστώθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα»

Αυξανόμενες ανησυχίες προκαλεί το περιστατικό με την αιφνίδια πτώση ανελκυστήρα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», το μεσημέρι της Κυριακής (10/08), όταν ασανσέρ παρουσίασε βλάβη ενώ μέσα βρισκόταν μια εργαζόμενη.

Η Διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ η υπόθεση εξετάζεται και από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο ανελκυστήρας διέθετε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και είχε υποβληθεί σε συντήρηση μόλις τρεις εβδομάδες πριν το συμβάν, στις 19 Ιουλίου. Για λόγους ασφαλείας, το ασανσέρ παραμένει εκτός λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων.

Η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, η οποία εργάζεται στο «Γ. Γεννηματάς», μιλώντας στο OPEN, δήλωσε ότι δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Όπως εξήγησε, η τεχνική υπηρεσία εξέτασε αμέσως τον ανελκυστήρα, ο οποίος χρησιμοποιείται πολύ συχνά καθημερινά, χωρίς να έχει παρουσιαστεί παρόμοιο περιστατικό στο παρελθόν.

Η ίδια τόνισε ότι η ακριβής αιτία θα γίνει γνωστή μόνο μετά από ενδελεχή έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας και ότι η μόνη που γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη είναι η τεχνολόγος που βρισκόταν μέσα στο ασανσέρ την ώρα του συμβάντος.

Εν τω μεταξύ, εργαζόμενοι του νοσοκομείου εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που θα υπήρχε αν μέσα στο ασανσέρ βρισκόταν ασθενής σε φορείο.