Νταλίκα ανατράπηκε στη Βάρη: Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός - «Ισοπεδώθηκε» ΙΧ

Μία νταλίκα που μετέφερε χώμα ανατράπηκε στη Βάρη, επί της λεωφόρο Ευελπίδων, στο ρεύμα προς Βούλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο οδηγός εγκλωβίστηκε και εξήλθε του οχήματος μετά από επιχείριση της Πυροσβεστικής και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο, προκειμένου να τού παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η νταλίκα έπεσε σε σταθμευμένο όχημα μπροστά σε πρατήριο. Το αυτοκίνητο που διαλύθηκε κυριολεκτικά ανήκει σε εργαζόμενη του καταστήματος, η οποία είχε βγει από αυτό μερικά λεπτά πριν το ατύχημα για να πιάσει βάρδια.

Το ατύχημα, όπως εξηγεί στο Orange Press ο Βαγγέλης Φραγκιουδάκης από τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, έγινε μπροστά από βενζινάδικο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, και υπήρξε μόνο ένας ελαφρά τραυματίας. Από καθαρή τύχη, στο αυτοκίνητο δεν επέβαινε άνθρωπος εκείνη την ώρα. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και της Πυροσβεστικής.