Ο 89χρονος είχε πάρει άδεια οπλοφορίας έναν μήνα πριν νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο – Τι λέει συγγενής του

Σοκαρισμένη από τις εξελίξεις γύρω από τον 89χρονο, που πυροβόλησε με καραμπίνα και τραυμάτισε υπαλλήλους στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού αλλά και στο Εφετείο Αθηνών, είναι συγγενής του που δηλώνει πως δεν είχε δείξει τέτοια συμπεριφορά.

Η κυρία Γεωργία - δημοσιοποιήθηκε μόνο το μικρό της όνομα - μίλησε στον ΑΝΤ1 αναφορικά με την εικόνα που είχε για τον ηλικιωμένο και δήλωσε πως τόσο η ίδια όσο και όλο το χωριό, στο οποίο παραθέριζε, δεν μπορεί να πιστέψει τις εξελίξεις.

«Είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ ήσυχος. Το ακούσαμε στην τηλεόραση. Όλο το χωριό... έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μας» επεσήμανε.

Διαβάστε επίσης: Στη ΓΑΔΑ κρατείται ο 89χρονος - Τι λέει για τα κίνητρα των αιματηρών επιθέσεων

Ξεκαθάρισε πως δεν ισχύουν οι πληροφορίες πως πρόκειται για ρακοσυλλέκτη, ενώ γνωστοποίησε πως είχε φύγει εδώ και πολλά χρόνια από τις ΗΠΑ, μετά το διαζύγιό του από τη σύζυγό του, και έχει ένα παιδί και εγγόνια.

«Έμενε στην Αθήνα και κάθε Αύγουστο ερχόταν εδώ» είπε και διευκρίνισε πως πρόκειται για ένα χωριό κοντά στην Πύλο.

Όσον αφορά τις πληροφορίες περί νοσηλείας του, η ίδια σημείωσε πως δεν είχε γνωστό.

Η όλη εικόνα που περιέγραψε ήταν ενός γαλαντόμου, που δεν είχε κάποιο οικονομικό πρόβλημα. «Πήγαινε σε πανηγύρι, κέρναγε. (...) Όχι, δεν είχε οικονομικό πρόβλημα. Είχε το σπίτι του, δεν φαινόταν ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Είχε ένα σπίτι και στην Αθήνα».

Διαβάστε επίσης: Η επιστολή του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Λουκάρεως: «Μου φέρθηκαν σαν σκυλί, λύσσαξα και τους δάγκωσα»

Η κυρία Γεωργία επανέλαβε πως «όλο το χωριό δεν το πιστεύει», ενώ διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να έλαβε άδεια οπλοφορίας στην ηλικία του;

«Δεν έβλεπαν ότι είναι μεγάλος άνθρωπος; Του έδωσαν άδεια για όπλο;»

Σημειώνεται πως ο ηλικιωμένος είχε λάβει την άδεια το 2018, προσκομίζοντας βεβαίωση από ιδιώτη ψυχίατρο, αλλά έναν μήνα αργότερα εισήχθη σε ψυχιατρείο.