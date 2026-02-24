Ο Βλοχός Καρδίτσας δύο χρόνια μετά τον Daniel: Ερημοποίηση και εγκατάλειψη - «Δεν υπάρχει πια μέλλον εδώ»

Σχεδόν 2,5 χρόνια έχουν περάσει από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel, και το Βλοχό Καδρίτσας δεν έχει καταφέρει να ορθοποδήσει, με τους κατοίκους να επιμένουν πως δεν υπάρχει πλέον μέλλον στην περιοχή.

Το χωριό, που άλλοτε έσφυζε από ζωή με περισσότερες από 200 οικογένειες - πάνω από 400 κατοίκους - θυμίζει πλέον έναν τόπο εγκατάλειψης, όπως φαίνεται και από τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Orange Press Agency.

Οι μνήμες από την ημέρα που άλλαξε για πάντα η ζωή τους, παραμένουν ζωντανές στους κατοίκους, τουλάχιστον όσους έχουν απομείνει.

Η εικόνα της καταστροφής συμπληρώνεται, πλέον, από την ερήμωση, καθώς ελάχιστοι είναι εκείνοι που τόλμησαν να επιστρέψουν σε ένα περιβάλλον που μοιάζει «εχθρικό» για το μέλλον τους, και το μέλλον των παιδιών.

«Κόποι μιας ζωής εξαφανίστηκαν σε μία ώρα»

Ο Βαγγέλης Γιολδάσης, μίλησε για την ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστη.

«Είχαμε πλημμυρίσει. Είχε έρθει το νερό. Καταστράφηκαν τα πάντα μέσα. Μέσα, έξω» περιέγραψε, δείχνοντας τον χώρο όπου κάποτε στέγαζε τη δουλειά του.

«Η αποθήκη εδώ ήταν αγροτική αποθήκη. Αυτή είναι έπεσε. Το νερό είχε φτάσει στην κορυφή από τη σκεπή πάνω. Η εκτίμηση ήταν γύρω στα πέντε μέτρα, ο μέσος όρος στο χωριό ήταν 4,5 μέτρα».

Η ταχύτητα της καταστροφής ήταν σοκαριστική, καθώς, όπως είπε, «μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που μπήκε το νερό στο χωριό, είχε φτάσει στα κεραμίδια. Κόποι μιας ζωής πήγαν και εξαφανίστηκαν για μια ώρα. Για ένα βράδυ».

Αυτό που θυμήθηκε από εκείνες τις μέρες είναι, η αυτοθυσία των συντοπιτών του. «Το καλό είναι ότι δεν είχαμε θύματα τότε. Τρέξαμε πολύ όμως και σώσαμε πολύ κόσμο. Βγάλαμε πολύ κόσμο, γιατί δεν προλαβαίναμε να κάνουμε κι αλλιώς. Μέσα σε μια ώρα το χωριό είχε φτάσει στα κεραμίδια».

Πλήρης εγκατάλειψη

Η επιστροφή στο σπίτι δεν ήταν εύκολη υπόθεση, αφού χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν δύο χρόνια αναμονής. «Για ενάμισι, για δύο χρόνια δεν μέναμε εδώ. Από το '23 μέχρι έναν μήνα πριν να κλείσουμε δύο χρόνια ακριβώς, τότε γυρίσαμε στο σπίτι. Δεν γινόταν αλλιώς» εξήγησε ο ίδιος, προσθέτοντας πως η πίεση από τους ηλικιωμένους γονείς του ήταν καθοριστική, καθώς «ήθελαν να γυρίσουν πάλι στο σπίτι».

Ωστόσο, η αναδόμηση αποδείχθηκε άθλος. «Με χίλια ζόρια ξαναφτιάξαμε πάλι αυτό που μπορέσαμε να φτιάξουμε. Γιατί και οικονομικά δεν είναι να ξαναφτιάξεις ένα σπίτι σχεδόν από την αρχή. (...) Δύο χρόνια δεν υπήρχε καμία μέριμνα. Μας βοήθησε λίγο τώρα τελευταία με το ‘Εξοικονομώ’, αλλά τι είναι να πάρουμε; Πέντε χιλιάδες ευρώ; Πήραμε και έξι εξακόσια, δηλαδή με δέκα, έντεκα χιλιάδες τι να πρωτοφτιάξεις;».

Το δεύτερο και ίσως πιο βαρύ πλήγμα για τον ίδιο ήρθε πρόσφατα, με την απώλεια του ζωικού του κεφαλαίου λόγω της ευλογιάς. «Είμαι δυο φορές πληγέντας. Μία με τις πλημμύρες και μία με την ευλογιά των προβάτων. Έχασα και τα ζώα. Μέσα σε δύο χρόνια, ναι, δυο φορές» εξομολογήθηκε ο ίδιος.

Για τον ίδιο, η προοπτική παραμονής στο χωριό φαντάζει σχεδόν αδύνατη. «Μέλλον δεν υπάρχει πλέον εδώ. Για μας στα χωριά πλέον δεν υπάρχει μέλλον. Η αγροτιά πάει από κακό στο χειρότερο. Η κτηνοτροφία το ίδιο,. Δεν υπάρχει βιομηχανία να πεις ότι θα πάω να δουλέψω στο εργοστάσιο».

«Ούτε σχολείο λειτουργεί, ούτε τίποτα»

Από τα τέσσερα καφενεία και τις ψησταριές που λειτουργούσαν κάποτε, πλέον απομένει μόνο ένα, το οποίο, όπως είπε ο κάτοικος, «λειτουργεί με ξένο κόσμο, όχι από δω, από το χωριό».

Η μεγαλύτερη πληγή, όμως, αφορά τη νέα γενιά, καθώς το σχολείο που κάποτε είχε 40 παιδιά παραμένει κλειστό. «Ούτε σχολείο λειτουργεί ούτε τίποτα. Είναι δύσκολο για έναν γονέα να πηγαίνει τρεις και τέσσερις φορές την ημέρα το παιδί του στο Παλαμά» αναφέρει, περιγράφοντας μια θλιβερή καθημερινότητα για τα παιδιά που «είναι όλη μέρα μέσα στο σπίτι γιατί δεν έχουν φίλους να παίξουν. Περιμένουν ένα Σαββατοκύριακο και αν έχει καλό καιρό να έρθουν οι άλλοι φίλοι τους και να καθίσουν απ' έξω».

Καταλήγοντας, ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστικά έργα υποδομής που θα θωρακίσουν το χωριό, καθώς οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις κρίνονται ανεπαρκείς.