Ο δήμαρχος Πάτμου παραδέχεται... ψελλίζοντας την αλήθεια για τον βιολογικό καθαρισμό

Με εμφανή αμηχανία και... ψελλίζοντας , ο δήμαρχος Πάτμου, κ. Νικήτας Τσαμπαλάκης, επιχείρησε να απαντήσει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων του OPEN σχετικά με τις καταγγελίες για απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα, την αδρανοποίηση του βιολογικού καθαρισμού και την ποιότητα του πόσιμου νερού στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης, ο κ. Τσαμπαλάκης παραδέχτηκε ότι ο βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργούσε πλήρως, κάνοντας λόγο για μερική λειτουργία του.

Ανέφερε ότι η σχετική σύμβαση με εργολάβο είχε συναφθεί πριν την ανάληψη της θητείας του και ότι το κόστος της ανέρχεται σε περίπου 100.000 ευρώ ετησίως.

Αρνείται ότι τα λύματα φτάνουν στις βρύσες

Ο δήμαρχος επέμεινε ότι δεν υπάρχει σύνδεση των λυμάτων με το δίκτυο ύδρευσης και ξεκαθάρισε ότι η διοίκησή του ήταν εκείνη που κάλεσε πρώτη τις υγειονομικές αρχές για ελέγχους στην ποιότητα του νερού.

Στο ρεπορτάζ του OPEN παρουσιάστηκαν και προηγούμενες δηλώσεις του δημάρχου, καθώς και έγγραφα από το Λιμενικό Σώμα, που είχαν ήδη καταγράψει απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα από τον Ιούλιο. Παρά την ύπαρξη σχετικού πορίσματος, ο κ. Τσαμπαλάκης επέμεινε ότι δεν έχει επιβληθεί κάποιο πρόστιμο στον Δήμο, ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί ο...ίδιος στα ΜΜΕ, παρότι η γλώσσα του σώματος έδειχνε οτι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.