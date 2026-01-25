Μενού

Ο δήμος που δίνει 1.000 ευρώ τον μήνα σε παιδίατρο και παθολόγο για να εγκατασταθούν στην περιοχή

Λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού, δήμος παραχωρεί επίδομα σε όποιον παιδίατρο ή παθολόγο εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή.

Κύθνος
Κύθνος | Eurokinissi
Λόγω έλλειψες ιατρικού προσωπικού, ο δήμος Κύθνου προσφέρει 1000 ευρώ κάθε μήνα στον παιδίατρο και τον παθολόγο που θα πιάσει δουλειά στο νησί.

Ο δήμαρχος Κύθνου Σταμάτης Γαρδέρης, αποκάλυψε στην ΕΡΤ, ότι υπάρχει ενδιαφέρον όσο βλέπει τις αιτήσεις. Παράλληλα, τονίζει ότι ο επόμενος στόχος του δήμου είναι μετά τον νέο προϋπολογισμό, να ενισχύσει και τους καθηγητές και δασκάλους, που υπάρχει επίσης πρόβλημα. 

Εξηγεί ότι στην Κύθνο, αν ένα παιδί αρρωστήσει πρέπει να περιμένει πότε θα περάσει το καράβι για να πάει στην Αθήνα επισημαίνοντας μάλιστα ότι τα δρομολόγια είναι αραιά. Σύμφωνα με τα όσα είπε, υπάρχει παιδίατρος που έρχεται μόνο δύο φορές το μήνα. 

 

