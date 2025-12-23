ΕΛΑΣ: Ο συλληφθείς εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας συνδέεται με 4 εκτελέσεις της «Greek Mafia»

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται ο 35χρονος ομογενής από τη Ρωσία, εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε τέσσερις δολοφονίες ηγετικών μελών της λεγόμενης «Greek Mafia». Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από αιφνιδιαστική επιχείρηση των ΕΚΑΜ σε πολυτελή κατοικία στα Καλύβια.

Ο άνδρας αναζητούνταν για σειρά στοχευμένων εκτελέσεων στο πλαίσιο του πολέμου για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρων και καυσίμων - ενός κυκλώματος που αποφέρει εκατομμύρια ευρώ ετησίως στις εγκληματικές οργανώσεις.

Οι εκτελέσεις που του αποδίδονται

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 35χρονος είχε ήδη καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή:

στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου («Θείος Τζο») στα Σκούρτα, τον Απρίλιο του 2022

στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη («Ράμπο») και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη («Νιόνιος») στον Κορυδαλλό, τον Ιούνιο του 2023

στην απόπειρα δολοφονίας μέλους αντίπαλης ομάδας στην Πιερία, τον Ιούλιο του 2023

Παράλληλα, εκκρεμούσε ένταλμα για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη («Ζαμπόν») έξω από το πρατήριο καυσίμων του, στον Νέο Κόσμο, τον Ιανουάριο του 2024.

Η μεταμόρφωση και η κρυψώνα στα Καλύβια

Οι διωκτικές Αρχές είχαν στη διάθεσή τους φωτογραφίες όπου ο καταζητούμενος εμφανιζόταν ιδιαίτερα εύσωμος. Ωστόσο, κατάφερε να χάσει περίπου 30 κιλά όσο κρυβόταν, ώστε να δυσκολέψει την αναγνώρισή του.

Μετά από πληροφορίες που τον τοποθετούσαν σε Ασπρόπυργο, Άνω Λιόσια, Λαύριο και Καλύβια, οι έρευνες «κλείδωσαν» στην τελευταία περιοχή, όπου εντοπίστηκε η πολυτελής κατοικία που είχε μισθώσει. Εκεί συνελήφθη χωρίς αντίσταση, ενώ ο συγκάτοικός του δεν είχε ποινικές εκκρεμότητες.

Τι εξετάζει τώρα η ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 35χρονος ετοίμαζε νέο ηχηρό χτύπημα. Ερευνούν πιθανή σύνδεσή του με 37χρονο Κρητικό που είχε συλληφθεί νωρίτερα στα Καλύβια, με οπλοστάσιο που περιλάμβανε τρία Καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρες, κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν ο οπλισμός αυτός προοριζόταν για τον εκτελεστή του Έντικ και αν το σχέδιο βρισκόταν στο τελικό στάδιο, καθώς είχαν εντοπιστεί «καβάτζες», έγγραφα διαφυγής και υποδομές υποστήριξης.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα όπλα και τα φυσίγγια που κατασχέθηκαν. Οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία που θα συνδέσουν τον 35χρονο με επιπλέον ενέργειες ή συνεργούς.