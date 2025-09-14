Ο Έλληνας που για 82 χρόνια δεν είδε ποτέ από κοντά γυναίκα

Η ιστορία που ακολουθεί ακροβατεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον μύθο. Τα τελευταία χρόνια, με αφορμή ένα δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας στα τέλη της δεκαετίας του 1930, διακινείται όλο και περισσότερο η ιστορία του Έλληνα μοναχού, Μιχαήλ Τολότου, που υποτίθεται ότι έζησε ολόκληρη τη ζωή του χωρίς να δει ποτέ γυναίκα!

Στον... λαβύρινθο του διαδικτύου, είναι εύκολο να πέσει κάποιος σε παγίδα σε ό,τι έχει να κάνει με κάποια είδηση. Εμείς στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο θα μπορούσε όντως να είναι υπαρκτό πρόσωπο ο συγκεκριμένος μοναχός και φυσικά αν η ιστορία του ευσταθεί (και όχι αν ισχύει, καθώς είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο).

Ποιος ήταν ο Μιχαήλ Τολότος

Την αρχική ιστορία, την εντοπίσαμε στην ιστοσελίδα rarehistoricalphotos, που δημοσιεύει ιστορίες πίσω από παλιές και σπάνιες φωτογραφίες. Στο δημοσίευμα της, η ιστοσελίδα, παρουσιάζει το δημοσίευμα από την εφημερίδα Edinburgh Daily Courier, με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 1938. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ιστορία ο μοναχός είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή του στο Άγιο Όρος. Το 1856, μόλις 4 ώρες μετά τη γέννησή του, η μητέρα του πέθανε. Καθώς δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος της οικογένειας, το αγόρι εγκαταλείφθηκε στα σκαλιά ενός μοναστηριού στο Άγιο Όρος όπου και υιοθετήθηκε από το μοναστήρι με τους μοναχούς να του δίνουν το όνομα Μιχαήλ Τολότος.

Έζησε τη ζωή του αποκλειστικά στο Άγιο Όρος, όπου ανατράφηκε υπό την κηδεμονία Ελληνορθόδοξων μοναχών εντός των ορίων του μοναστηριού. Ο πειθαρχικός κώδικας της κοινότητας, ο οποίος επέβαλε αυστηρή συμμόρφωση από όλους τους κατοίκους, ήταν το ίδιο το υπόβαθρο της ανατροφής του Τολότου. Και βέβαια ένας από τους απαράβατους κανόνες είναι η απαγόρευση εισόδου γυναικών, που ισχύουν από τον 10ο αιώνα μέχρι και σήμερα,

Ο Τολότος, λοιπόν, φέρεται να μην έφυγε ποτέ από το Άγιο Όρος, μέχρι και τον θάνατό του εκεί το 1938 σε ηλικία 82 ετών. Ως αποτέλεσμα αυτού του ασκητικού τρόπου ζωής, πιστεύεται ότι ο Τολότος πέθανε χωρίς να έχει δει ποτέ γυναίκα.

Μύθος ή πραγματικότητα: Υπήρξε ο άνδρας που έζησε δίχως να δει ποτέ γυναίκα;

Ενώ λοιπόν η ιστορία του κυκλοφορεί ευρέως τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί είτε από ιστορικά αρχεία ή στοιχεία που να υποστηρίζουν την ύπαρξή του. Είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη ιστορία να είναι απλώς ένας μύθος που δημιουργήθηκε για να τονίσει τις αρετές της αγαμίας και του μοναχισμού στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Ωστόσο, τα αποσπάσματα από τις εφημερίδες φέρονται να είναι πραγματικά, παραμένοντας ωστόσο αμφισβητήσιμα, μιας και είναι μια άγνωστη σχετικά εφημερίδα, από το Εδιμβούργο της Ιντιάνα και όχι την πρωτεύουσα της Σκωτίας.

Κατά καιρούς έχει εμφανιστεί και κάποια φωτογραφία που υποστηρίζει πως είναι του μοναχού. Κάτι τέτοιο θα ήταν απίθανο όμως να συμβαίνει λόγω της αμφίεσής του. Παράλληλα υπάρχει μία γραφή στα κυριλλικά, που ωστόσο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από το γεγονός πως στο Άγιο όρος υπάρχουν επίσης ρωσικό, σερβικό και βουλγαρικό μοναστήρι.

Αναζητώντας κάποια ιστορία που να μπορεί να συνδέεται με τη συγκεκριμένη περίπτωση, βρήκαμε εξιστορήσεις για παιδιά ή οικογένειες που έβρισκαν καταφύγιο στο Άγιο Όρος κατά την Οθωμανική κατοχή. Υπάρχει δε και μία ιστορία που θέλει μία γυναίκα να έχει γεννήσει μέσα σε ένα μισοκατεστραμμένο παρεκκλήσι με το συγκεκριμένο μωρό να επιστρέφει στη συνέχεια και να μονάζει. Δεν φαίνεται όμως σε κανένα σημείο να συγχέονται οι δύο ιστορίες.

Αλήθεια ή μύθος, ενδεχομένως να μην αποδειχθεί ποτέ. Η ιστορία όμως θα συνεχίσει να υπάρχει για να αναδεικνύει τη ζωή στη χερσόνησο του Άθω.