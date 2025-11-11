Ο ελληνικός προορισμός που μπήκε στους 26 καλύτερους του κόσμου για το 2026

Το κορυφαίο ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller δημοσίευσε την ετήσια λίστα Best Places to Go με τα 26 καλύτερα ταξίδια στον κόσμο για το 2026. Μια λίστα που, όπως αναφέρει το περιοδικό, απευθύνεται τόσο σε ταξιδιώτες όσο και σε ονειροπόλους και μας υπενθυμίζει ότι ο πλανήτης μας μπορεί να φαίνεται ταυτόχρονα μικροσκοπικός και απίστευτα απέραντος.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr