Ο εμπρησμός η «ρίζα» των περισσότερων πυρκαγιών: Η Πυροσβεστική αναλύει τα στοιχεία

Έμφαση στο τομέα της πρόληψης και στην ενημέρωση των πολιτών κάθε ηλικίας ζητούν να δοθεί αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, αναφερόμενοι στις αγροτοδασικές πυρκαγιές που ξεσπούν και και προκαλεί κυρίως ο εμπρησμός, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Σύμφωνα με στοιχεία, όπως τα παρουσιάζει και η ΕΡΤ, το 2024 επιβλήθηκαν 1.525 πρόστιμα που αντιστοιχούν σε 1.777.000 ευρώ. Για τη περίοδο Ιανούριο έως Αύγουστο του 2024 επιβλήθηκαν 910 πρόστιμα που αντιστοιχούν σε 1.003.000 ευρώ.

Την ίδια χρονική περίοδο φέτος από 1η Ιανουαρίου έως 20 Αυγούστου επιβλήθηκαν 779 πρόστιμα που αντιστοιχούν σε 970.000 ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά βεβαιώνονταν κυρίως σε άτομα που έκαναν εξωτερικές εργασίες με χρήση μηχανημάτων που «έβγαζαν» σπινθήρες ή έβαζαν φωτιά παρά την απαγόρευση που είναι σε ισχύ.

Εμπρησμός και φωτιές: Αναλυτικά τα στοιχεία

Αναφορικά με τις συλλήψεις, βάση των στοιχείων της Πυροσβεστικής, προκύπτει ότι από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Αυγούστου του 2024 έγιναν 360 εκ των οποίων οι 89 από πρόθεση και οι 271 από αμέλεια.

Επίσης πέρυσι καταγράφηκαν 12 προφυλακίσεις για εμπρησμούς δασών. Φέτος από τις αρχές Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 315 συλλήψεις εκ των οποίων οι 40 από πρόθεση και οι 275 από αμέλεια ενώ έγιναν και εννέα προφυλακίσεις για εμπρησμούς δασών.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας της Πυροσβεστικής, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, από το 2014 έως και τον Ιούλιο του 2025 παρατηρείται ετησίως αύξηση στις συλλήψεις και κυρίως από το 2020 και μετά, με ιδιαίτερη έμφαση τα δύο τελευταία έτη (2024 – 2025).

Πιο συγκεκριμένα από τις 150 συλλήψεις το 2014 καταγράφηκε ιστορικό υψηλό το 2024 με 430 συλλήψεις, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 20 Αυγούστου του 2025 έχουν καταγραφεί 315 συλλήψεις, αριθμός που ενδέχεται να ξεπεράσει το σύνολο του έτους 2024.

Στελέχη της Πυροσβεστικής επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης των κατά τόπους ανακριτικών γραφείων καθώς για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν πριν λίγες ημέρες στη δυτική Ελλάδα εστάλησαν κλιμάκια της ΔΑΕΕ από την Αθήνα.

Ωστόσο φέτος, παρά το γεγονός ότι ως τώρα καταγράφεται μειωμένος αριθμός πυρκαγιών έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εξιχνιάσεων. Όπως αναφέρουν τα ίδια στοιχεία το 2025 από την 1η Ιανουαρίου έως τις 20 Αυγούστου καταγράφηκαν 6.063 αγροτοδασικές πυρκαγιές ενώ πέρυσι το ίδιο διάστημα ήταν 6.728.

Πηγή: ΕΡΤ