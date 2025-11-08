Ο ήρωας πιλότος του Ωρωπού Νικόλαος Παρούσης: Δεν εκτινάχθηκε για να μην πέσει το Mirage 2000 πάνω στο σχολείο

Ήταν 4 Νοεμβρίου του 1998. Μια συνηθισμένη φθινοπωρινή ημέρα, που όμως έμελλε να σημαδέψει για πάντα την ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία γιορτάζει σήμερα! Από την 114 Πτέρυγα Μάχης της Τανάγρας, απογειώνονται δύο Mirage 2000 για μια εκπαιδευτική αποστολή αναχαίτισης. Στο ένα απ’ αυτά, βρίσκεται ο υποσμηναγός Νικόλαος Παρούσης, μόλις 26 ετών. Νέος, ικανός, γεμάτος όνειρα και πάθος για τους αιθέρες.

Η πτήση ξεκινά κανονικά. Όμως λίγα λεπτά αργότερα, κάτι πηγαίνει στραβά. Το αεροσκάφος του Παρούση παρουσιάζει σοβαρή βλάβη στο σύστημα ελέγχου του πηδαλίου και το Mirage αρχίζει να ταλαντεύεται επικίνδυνα. Ο νεαρός πιλότος παλεύει να κρατήσει τον έλεγχο, δοκιμάζει κάθε τί που έχει μάθει στην εκπαίδευση.

Από κάτω του απλώνεται κατοικημένη περιοχή. Σπίτια, δρόμοι… Κι ένα σχολείο γεμάτο παιδιά. Ο Παρούσης γνωρίζει ότι αν το αεροσκάφος πέσει εκεί, οι συνέπειες θα είναι ανείπωτες.

Εκείνη τη στιγμή έχει μια επιλογή:

Να εκτιναχθεί και να σωθεί ή να μείνει στο Mirage και να το οδηγήσει μακριά από τους ανθρώπους.

Κι εκείνος επιλέγει τη δεύτερη. Να θυσιαστεί αυτός για να σώσει τα παιδιά.

Νικόλαος Παρούσης

Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, προσπαθεί να στρέψει το αεροσκάφος προς μια ακατοίκητη περιοχή. Μάρτυρες θα πουν αργότερα πως το Mirage έκανε απότομους ελιγμούς, σαν να το κρατούσε κάποιος από τα φτερά του, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Και πράγματι, αυτό ακριβώς έκανε ο Νικόλαος Παρούσης.

Δευτερόλεπτα αργότερα, το Mirage συντρίβεται στο Σαραντάρι του Ωρωπού. Ο ήχος της έκρηξης συγκλονίζει ολόκληρη την περιοχή. Όμως... κανένα σπίτι, κανένα παιδί, κανένας άνθρωπος δεν τραυματίζεται.

Νικόλαος Παρούσης | Πολεμική Αεροπορία

Εκεί, μέσα στα συντρίμμια, βρίσκεται ο Παρούσης. Δεν πρόλαβε να εκτιναχθεί. Το ήξερε… και το αποδέχτηκε.

Θυσιάστηκε για να ζήσουν άλλοι.

Οι κάτοικοι του Ωρωπού θα τον θυμούνται πάντα. Τον αποκάλεσαν «ο άγγελος που προστάτεψε τα παιδιά μας».

Η Πολεμική Αεροπορία τον τίμησε με το Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως και το όνομά του χαράχθηκε σε αναμνηστική στήλη στο σημείο της πτώσης. Οι συνάδελφοί του μιλούν για έναν άνθρωπο με εξαιρετικό ήθος και αφοσίωση. Έναν πιλότο που ζούσε για να υπηρετεί.

Μνημείο Νικόλαου Παρούση

Η τεχνική έρευνα αργότερα θα δείξει ότι η αιτία ήταν μια δυσλειτουργία στο σύστημα ελέγχου πτήσης. Όμως πέρα από τα μηχανικά αίτια αυτό που έμεινε ήταν η ανθρώπινη απόφαση, η επιλογή του καθήκοντος αντί της σωτηρίας.

Κάθε χρόνο, στην περιοχή του Ωρωπού, τελείται επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του και κάθε φορά που οι ιπτάμενοι της Πολεμικής Αεροπορίας σηκώνονται στους αιθέρες για να τιμήσουν τον ήρωα που προτίμησε να «πέσει», για να μην «πέσει» κανείς άλλος.

