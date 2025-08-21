Ο Μαζωνάκης βρίσκεται εκτός Δρομοκαΐτειου με θεραπευτική άδεια: Αποφασίζουν οι γιατροί για τη νοσηλεία του

Με θεραπευτική άδεια βγήκε από το Δρομοκαΐτειο την περασμένη Δευτέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης, κάνοντας τις ανάλογες δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική του εκτίμηση που εκδόθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου κατόπιν αιτήματος από μέλη της οικογένειάς του, δρομολόγησε την ακούσια εισαγωγή του τραγουδιστή στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Σύμφωνα με το Star, ο δημοφιλής τραγουδιστής παρέμεινε σε θάλαμο, μόνος του σχεδόν τρία 24ωρα, παρακολουθούμενος από τους γιατρούς της κλινικής που εφημέρευε.

Οι συνάδελφοι τους στα Επείγοντα είχαν αποφασίσει στις 14 Αυγούστου τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη τους από τις αστυνομικές κι εισαγγελικές αρχές, και φυσικά την εξέταση που έκαναν οι ίδιοι.

Οι γιατροί ακολούθησαν την ασφαλή οδό που ακολουθείται σε περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας, δηλαδή κράτησαν τον ασθενή στο νοσοκομείο για το διάστημα που θα τους επέτρεπε να έχουν μια πρώτη, αλλά καλή εικόνα.

Το πρωί της περασμένης Δευτέρας του χορήγησαν θεραπευτική άδεια, κάτι που επίσης προβλέπεται για τους ψυχικά ασθενείς. Πρόκειται για ένα μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να ανοίγουν την πόρτα του ψυχιατρείου σε ασθενείς κατά περίπτωση, και να τους παρακολουθούν τόσο εντός του νοσοκομείου όσο κι εκτός αυτού.

Η θεραπευτική άδεια ανανεώθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά πληροφορίες. Πλέον ο καλλιτέχνης βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης των θεραπόντων ιατρών σχετικά με τη νοσηλεία του. Αυτοί θα αποφασίσουν αν αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής υγείας, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους και αν χρειάζεται ή όχι νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Ο Μαζωνάκης «απασφάλισε» μετά το εξιτήριο

Σχεδόν δύο ημέρες μετά την περιπέτειά του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει δυναμικά, σε ανάρτηση που αφήνει αιχμηρούς υπαινιγμούς για άτομα που τον επιβουλεύονται, και τον οδήγησαν στον εγκλεισμό.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο αγαπημένος τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο, σατυρικά ενδεδυμένο με την επιτυχία του, «Τρελός», και τη λεζάντα να γράφει:

«Ίσως εγώ να' μαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς, ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου».

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη | Instagram

Μαζωνάκης: Το «καρφί» για τους συγγενείς του

Στην ανάρτηση, κάτω από το βίντεο μίας μαριονέτας που τον «εκπροσωπεί» ο τραγουδιστής γράφει ακόμα: «Όταν ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από εσένα».

Δεν είναι δύσκολο να δει κανείς πως το βίντεο είναι αιχμή για τους συγγενείς του, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, απαίτησαν την εισαγωγή του στην κλινική, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ψυχική του κατάσταση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύτηκε από τις 14 έως τις 18 Αυγούστου, πήρε εξιτήριο αφού δύο ειδικοί ψυχίατροι τον εξέτασαν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν έπασχε από κάποιο ψυχικό νόσημα.